English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Россия уничтожает инфраструктуру Украины

Access to the comments Комментарии
 Oleksandra Vakulina
Oleksandra Vakulina Euronews
Oleksandra Vakulina Euronews   -   Авторское право  Euronews

Россия активизировала кампанию по уничтожению инфраструктуры электро-, водо- и газоснабжения по всей Украине. В четверг утром был нанесен еще один массированный удар по украинской территории - всего через два дня после одной из крупнейших российских бомбардировок за все время войны.

Удары были нанесены по Харькову, Одессе и Днепру.

Владимир Зеленский опубликовал это видео из Днепра, Центрального региона Украины, снятое в автомобиле во время бомбардировки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул: 

— Они пытаются бить по нашим газодобывающим предприятиям, бомбят наш машиностроительный завод в Днепре и другие объекты.

Государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" подтвердила, что на данный момент нам известно о нескольких объектах, которые были разрушены. Другие получили повреждения различной степени.

Системы противовоздушной обороны сработали в ряде других регионов.

Киевские власти заявили, что в столице сбиты 4 крылатые ракеты и 5 беспилотников.

После атак 15 ноября Украина столкнулась с проблемой резкого снижения мощности национальной энергосистемы. Это скажется на доступе гражданского населения к связи, отоплению и водоснабжению.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что продолжение ударов такого масштаба требует от России значительных запасов крылатых ракет, поскольку разрушение национальной инфраструктуры Украины становится ключевым компонентом стратегии России в этой кампании.