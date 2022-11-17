Россия уничтожает инфраструктуру Украины

Россия активизировала кампанию по уничтожению инфраструктуры электро-, водо- и газоснабжения по всей Украине. В четверг утром был нанесен еще один массированный удар по украинской территории - всего через два дня после одной из крупнейших российских бомбардировок за все время войны.

Удары были нанесены по Харькову, Одессе и Днепру.

Владимир Зеленский опубликовал это видео из Днепра, Центрального региона Украины, снятое в автомобиле во время бомбардировки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул:

— Они пытаются бить по нашим газодобывающим предприятиям, бомбят наш машиностроительный завод в Днепре и другие объекты.

Государственная энергетическая компания Украины "Нафтогаз" подтвердила, что на данный момент нам известно о нескольких объектах, которые были разрушены. Другие получили повреждения различной степени.

Системы противовоздушной обороны сработали в ряде других регионов.

Киевские власти заявили, что в столице сбиты 4 крылатые ракеты и 5 беспилотников.

После атак 15 ноября Украина столкнулась с проблемой резкого снижения мощности национальной энергосистемы. Это скажется на доступе гражданского населения к связи, отоплению и водоснабжению.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что продолжение ударов такого масштаба требует от России значительных запасов крылатых ракет, поскольку разрушение национальной инфраструктуры Украины становится ключевым компонентом стратегии России в этой кампании.