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Спорт

Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков

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 euronews
Людмила Пахомова и Александр Горшков на зимней Олимпиаде в Инсбруке, 5 февраля 1976 г.
Людмила Пахомова и Александр Горшков на зимней Олимпиаде в Инсбруке, 5 февраля 1976 г.   -   Авторское право  AP Photo

В Москве скончался президент Федерации фигурного катания России (ФФККР), олимпийский чемпион Инсбрука и шестикратный чемпион мира Александр Горшков. Ему было 76 лет. Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган, который временно будет исполнять обязанности президента Федерации.

Александр Горшков возглавлял Федерацию фигурного катания с июня 2010 года и трижды переизбирался на этот пост. Однако мировую известность он получил на катке. Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой.

Александр Горшков вместе с супругой Людмилой Пахомовой по шесть раз побеждали также на чемпионатах мира и Европы.

 После завершения спортивной карьеры Горшков с 1977 по 1992 год работал Государственным тренером по фигурному катанию Госкомспорта СССР, а с 1992 года он возглавлял Управление международных связей Олимпийского комитета России (ОКР), с  2001 года являясь членом исполкома ОКР. В период с 1998-о по 2010-й Горшков был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Осенью 1976 года после побед на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх Пахомова и Горшков решили уйти из любительского спорта. Им был устроен прощальный бал, а последним их танцем на льду стала их визитная карточка, танго "Кумпарсита".