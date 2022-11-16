Третья президентская кампания Дональда Трампа

Третья президентская кампания Дональда ТрампаКомментарии
Euronews
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Третьей президентской кампании быть! Дональд Трамп объявил о своем баллотировании на пост главы Белого дома в 2024 году, находясь в своей резиденции во Флориде.
Бывший президент располагает огромными средствами для финансирования кампании и по-прежнему пользуется огромной популярностью среди республиканцев.
Одним из его первых обещаний стало реформирование избирательной системы, чтобы "выборы в США вновь стали честными и пользовались доверием".
Ожидаемое заявление Трампа прозвучало спустя неделю после не вполне удачных для республиканцев промежуточных выборов. Предсказания о "красной волне" не оправдались и многие из кандидатов, в победе которых бывший президент не сомневался, либо сделали это с трудом либо и вовсе уступили места демократам.