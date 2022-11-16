Третья президентская кампания Дональда Трампа

Третьей президентской кампании быть! Дональд Трамп объявил о своем баллотировании на пост главы Белого дома в 2024 году, находясь в своей резиденции во Флориде.

Бывший президент располагает огромными средствами для финансирования кампании и по-прежнему пользуется огромной популярностью среди республиканцев.

Чтобы снова сделать Америку великой и восхитительной, я сегодня объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп президент США

Одним из его первых обещаний стало реформирование избирательной системы, чтобы "выборы в США вновь стали честными и пользовались доверием".

Ожидаемое заявление Трампа прозвучало спустя неделю после не вполне удачных для республиканцев промежуточных выборов. Предсказания о "красной волне" не оправдались и многие из кандидатов, в победе которых бывший президент не сомневался, либо сделали это с трудом либо и вовсе уступили места демократам.