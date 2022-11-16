Собянин спросил у москвичей, стоит ли отменять новогодние мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы проголосовать, в каком формате отметить новогодние праздники в городе на фоне "специальной военной операции". Сделать это предлагается на платформе "Активный гражданин".

Пользователям предлагается ответить на вопрос: "На ваш взгляд, как город должен праздновать Новый год?"

Вариантов три:

Так же, как и в прошлые годы.

С новогодним оформлением города, но без массовых концертов.

Без украшения города и праздничных мероприятий.

Сам мэр при этом выступает против ограничения новогодних празднований и считает, что доходы от их проведения можно направить на поддержку участников боевых действий. При этом, как отмечает Собянин, "не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив".

"... перед нами встает выбор. Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу – и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой", — пишет мэр Москвы на своем сайте.

Ранее как минимум 15 регионов России приняли решение на фоне частичной мобилизации сократить или полностью отказаться от проведения праздников в городах, перенаправив средства на поддержку военных и их семей. В некоторых субъектах РФ решили скорректировать формат праздников, отказавшись, например от праздничного освещения городов, фейерверков, концертов, но сохранив социальные форматы, такие как новогодние елки для детей и благотворительные ярмарки.