Саммит G20: "проблемы безопасности влияют на экономику"

Большинство участников саммита G20 "решительно осуждают" войну в Украине, но есть и другие "взгляды и оценки". Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшейся в Индонезии международной встречи. Страны G20 отмечают, что война обострила существующие проблемы мировой экономики, а также считают недопустимым применение или угрозу применения ядерного оружия.

Вместо президента Владимира Путина Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, перед тем, как досрочно покинуть мероприятие, он назвал проект декларации "политизированным" западными союзниками Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил:

"Постоянная угроза нашей безопасности и глобальное экономическое удушье вызваны действиями единственного человека, который не желает присутствовать на этом саммите — Владимира Путина. В мире нет ни одного человека, который бы не ощутил на себе последствия путинской войны. И экономические последствия такого пренебрежения Путина к человеческой жизни будут ощущаться во всем мире еще долгие годы".

Саммит завершился на фоне взрыва в Польше и массированный российской ракетной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы предлагаем нашу полную поддержку Польше и помощь в проведении расследования. Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами относительно дальнейших шагов. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы едины".

В итоговом заявлении говорится, что Группа двадцати не является площадкой для решения проблем безопасности, но такие проблемы имеют значительные последствия для мировой экономики.