ЧМ-2022: Доха принимает болельщиков

До начала чемпионата мира футболу в Катаре остается всего несколько дней. Болельщики прибывают, завершаются последние приготовлению к проведению первого на Ближнем Востоке чемпионата мира

Ожидается, что соревнования посетят около миллиона фанатов. Они могут остановиться в квартирах и виллах, гостиницах, кэмпинге в пустыне, так называемых "фанатских деревнях", а также арендовать каюту на круизном лайнере.

На днях в Доху прибыли три судна, которые будут использоваться для размещения болельщиков. Круизная компания MSC со штаб квартирой в Женеве анонсировала это соглашение за шесть недель до церемонии открытия чемпионата

Из Дохи передает корреспондент Euronews Ашу:

"Здесь десяток бассейнов, панорамный вид на столицу страны Доху, сотни магазинов и кинотеатр на тысячу зрителей. А некоторые болельщики, несомненно, будут следить за матчами, комфортно расположившись на шезлонгах".

Вопрос размещения гостей стал предметов горячих дискуссий как только Катар получил в 2010 году право на проведение проведение чемпионата мира. Но президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что этот чемпионат мира станем самым лучшим. Так это или нет, но в ближайшее время внимание всего мира будет приковано к Катару".