Россия нанесла новый удар по Киеву, воздушная тревога объявлена по всей Украине

Россия нанесла новый удар по Киеву, воздушная тревога объявлена по всей УкраинеКомментарии
Во вторник воздушная тревога была вновь объявлена по всей территории Украины.
Сообщается о ракетных ударах по Киеву и Киевской области. Обломки одной из ракет, сбитой украинским ПВО, упали на жилые дома. Есть пострадавшие. В соцсетях публикуют видео горящих жилых домов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе есть "попадания, по предварительной информации, в два жилых дома".
"Несколько ракет сбили ПВО над Киевом", — написал Кличко в своем телеграм-канале.
"Киевляне, находитесь в укрытиях. Сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают. Предварительно сбито четыре ракеты!", - говорится в официальном телеграм-канале мэрии Киева.
Несколько взрывов произошло и во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой.
Власти на местах призывают не снимать на камеру работу ПВО. Не фотографировать и не выкладывать в сеть фото и видеозаписи.
"Внимание!!! На Черниговской области работают силы ПВО. Ни в коем случае не отправляйте фото-видео прилетов, работу сил ПВО, размещение и перемещение войск!!! Продолжается ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте", - предупреждает глава Черниговской обладминистрации Владислав Чаус.
Новый удар по Киеву и другим украинским городам Россия нанесла в то время, как в Индонезии проходит саммит глав стран "большой двадцатки", одной из главных тем которого является война в Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на Бали, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Однако, по словам российского министра, Киев выдвигает "нереалистичные и неадекватные" условия.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита выдвинул десять требований для начала переговоров с Москвой. Украинский лидер сказал, что для завершения войны Россия должна вывести войска, выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и подтвердить территориальную целостность Украины.