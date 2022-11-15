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Украина

Россия нанесла новый удар по Киеву, воздушная тревога объявлена по всей Украине

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 Михаил Саленков
Киев, Украина
Киев, Украина   -   Авторское право  Bernat Armangue/AP

Во вторник воздушная тревога была вновь объявлена по всей территории Украины. 

Сообщается о ракетных ударах по Киеву и Киевской области. Обломки одной из ракет, сбитой украинским ПВО, упали на жилые дома. Есть пострадавшие. В соцсетях публикуют видео горящих жилых домов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе есть "попадания, по предварительной информации, в два жилых дома".

"Несколько ракет сбили ПВО над Киевом", — написал Кличко в своем телеграм-канале.  

"Киевляне, находитесь в укрытиях. Сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают. Предварительно сбито четыре ракеты!", - говорится в официальном телеграм-канале мэрии Киева.

Несколько взрывов произошло и во Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой.

Власти на местах призывают не снимать на камеру работу ПВО. Не фотографировать и не выкладывать в сеть фото и видеозаписи.

"Внимание!!! На Черниговской области работают силы ПВО. Ни в коем случае не отправляйте фото-видео прилетов, работу сил ПВО, размещение и перемещение войск!!! Продолжается ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте", - предупреждает глава Черниговской обладминистрации Владислав Чаус.

Новый удар по Киеву и другим украинским городам Россия нанесла в то время, как в Индонезии проходит саммит глав стран "большой двадцатки", одной из главных тем которого является война в Украине.  

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на Бали, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Однако, по словам российского министра, Киев выдвигает "нереалистичные и неадекватные" условия. 

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита выдвинул десять требований для начала переговоров с Москвой. Украинский лидер сказал, что для завершения войны Россия должна вывести войска, выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и подтвердить территориальную целостность Украины.