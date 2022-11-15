Российское министерство обороны педалирует заявления о территориальных завоеваниях в Донецкой области. Вероятно для того, считают эксперты Института изучения войны (ISW), чтобы подчеркнуть: российские силы активизируют там наступательные операции после отхода из Херсона, с правого берега Днепра.

По мнению специалистов Института, подобными конкретными заявлениями Москва создает информационные условия, представляющие успехи РФ в Донецкой области и отвлекающие тем самым внимание от потерь в Херсоне. Аналитический центр утверждает, что "Путин повысил в ранге генерала российской армии Сергея Суровикина и позволил ему вывести войска из западной части Херсонской области при условии, что тот займет остальную часть Донецкой области, используя для этого выведенные из Херсона российские силы, а также вновь прибывших мобилизованных военнослужащих".

Итак, какие российские силы действуют в Донецкой области? По данным Института изучения войны, они включают:

- подразделения регулярных вооруженных сил России,

- мобилизованных военнослужащих,

- бойцов частной военной компании "Вагнер"

- формирования БАРС (российского добровольческого резерва)

- подразделения ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик,

- бойцы чеченских подразделений Рамзана Кадырова и добровольческие батальоны.

Этот странный конгломерат российских сил, не исключено, добьется определенных успехов, благодаря своей численности. Но украинские ВСУ, особенно если получат подкрепление, скорее всего остановят их в течение следующих нескольких месяцев недалеко от исходных позиций.

Тем временем на юге, как заявляет британское министерство обороны, Россия сделала портовый город Геническ на Азовском море "временной столицей" оккупированного региона, выведя войска из Херсона. РФ, вероятно, также перебросит в район Геническа подразделения военного командования.

Это хорошая позиция для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма.

Кроме того, в настоящее время Геническ находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые ранее нанесли значительный урон российским полевым командным пунктам.