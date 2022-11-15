Джима Керри, Маргарет Этвуд и ещё 98 канадцев не ждут в России

Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, для которых на принципах взаимности закрывает въезд.

В их число попали чиновники, бизнесмены, активисты и журналисты, а также писательница Маргарет Этвуд, актер Джим Керри и известный историк КГБ Эми Найт.

Все они, по мнению Москвы, вовлеченные в формирование "агрессивного антироссийского курса".

Как отметили в Министерстве иностранных дел России данный шаг сделан " "в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".