Джима Керри, Маргарет Этвуд и ещё 98 канадцев не ждут в России

Джима Керри, Маргарет Этвуд и ещё 98 канадцев не ждут в РоссииКомментарии
Euronews
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Россия внесла в стоп-лист 100 граждан Канады, для которых на принципах взаимности закрывает въезд.
В их число попали чиновники, бизнесмены, активисты и журналисты, а также писательница Маргарет Этвуд, актер Джим Керри и известный историк КГБ Эми Найт.
Все они, по мнению Москвы, вовлеченные в формирование "агрессивного антироссийского курса".
Как отметили в Министерстве иностранных дел России данный шаг сделан " "в ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".