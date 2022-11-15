English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Европейская экономика замедляется

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Экономика Европы к концу когда может войти в техническую рецессию
Экономика Европы к концу когда может войти в техническую рецессию   -   Авторское право  Michael Probst/AP

Пересмотренные данные статистического управления Евросоюза подтвердили предыдущую оценку:  ВВП 19 стран еврозоны в III квартале вырос на 0,2% сравнению с предыдущим триместром и на 2,1% в годовом выражении. За этот же период ВВП ЕС повысился на 0,2% и на 2,4% соответственно. В апреле-июне экономика еврозоны выросла на 0,8% относительно предыдущего квартала и на 4,3% в годовом выражении. 

На рынке труда в странах еврозоны также наблюдается замедление: с июля по сентябрь занятость увеличилась на 0,2% в квартальном выражении и на 1,7%  — в годовом. 

Многие эксперты прогнозируют, что в конце года ЕС войдет в техническую рецессию.