Европейская экономика замедляется

Пересмотренные данные статистического управления Евросоюза подтвердили предыдущую оценку: ВВП 19 стран еврозоны в III квартале вырос на 0,2% сравнению с предыдущим триместром и на 2,1% в годовом выражении. За этот же период ВВП ЕС повысился на 0,2% и на 2,4% соответственно. В апреле-июне экономика еврозоны выросла на 0,8% относительно предыдущего квартала и на 4,3% в годовом выражении.

На рынке труда в странах еврозоны также наблюдается замедление: с июля по сентябрь занятость увеличилась на 0,2% в квартальном выражении и на 1,7% — в годовом.

Многие эксперты прогнозируют, что в конце года ЕС войдет в техническую рецессию.