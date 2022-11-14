Зеленский: "Украину уничтожить невозможно"

Россия разрушила ключевую электростанцию в Херсоне, обеспечивавшую электроэнергией все правобережье Херсонской области и значительную часть Николаевской области, заявил в понедельник вечером глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Ранее президент Владимир Зеленский посетил город с необъявленным визитом, через три дня после того, как из него отступила российская армия. Он присутсвовал при поднятии национального флага перед зданием городской администрации и вручил награды украинским военнослужащим.

Нелегко было видеть разрушенные дома, разрушенные кафе. Вот что сделала Российская Федерация в нашей стране: она показала всему миру, что может убивать. Но все мы, наши Вооруженные силы, Национальная гвардия, спецслужбы показали, что Украину уничтожить невозможно Владимир Зеленский президент Украины

В Москве сообщения о поездке Зеленского в Херсон оставили без комментариев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что "Херсон является российской территорией".

Вывод российских войск из Херсона "демонстрирует невероятное мужество украинских вооруженных сил", но не следует "недооценивать Россию", заявил в свою очередь генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции в Гааге после переговоров с правительством Нидерландов.

Ближайшие месяцы будут трудными. Цель Путина - оставить Украину без тепла и света этой зимой. Поэтому мы должны придерживаться взятого ранее курса Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Столтенберг добавил, что "российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, а Россия и раньше демонстрировала готовность нести серьёзные потери".

Между тем участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причиненного Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, 73 воздержались.