Что оставят в наследство потомкам восемь миллиардов землян

Мы достигли рубежа в 8 миллиардов человек, и рост мирового населения, по прогнозам демографов, в ближайшее время не остановится. В каком состоянии мы оставим планету нашим потомкам?

Концентрация парниковых газов в мире продолжает расти, а объемы выбросов, связанных с ископаемым топливом, уже превышают допандемийный уровень. Профессор в сфере демографии Рая Муттарак обращает внимание на тот факт, что выбросы парниковых газов связаны, в том числе и с уровнем доходов населения.

Рая Муттарак, эксперт: "10% самых богатых людей по уровню чистого благосостояния фактически ответственны за 50% выбросов парниковых газов. Таких людей на планете всего 770 миллионов. При этом беднейшая часть человечества, а это примерно четыре миллиарда, выбрасывают в атмосферу всего 12% парниковых газов".

Связь между деятельностью человека и изменением климата давно доказана. Степень воздействие роста населения на окружающую среду будет зависеть от того, насколько с течением времени нас станет больше. Оценки варьируются: к 2100 году численность населения на планете может достичь 9 миллиардов, а может и превысить 12 миллиардов человек.

Ученые подчеркивают, что на изменение климата, и прежде всего глобальное потепление, влияет деятельность человека и его поведение. В том, что касается выбросов парниковых газов, на одних странах лежит больше ответственности, чем на других.

От изменения климата прежде всего страдают менее развитые страны. Их финансовые возможности не позволяют самостоятельно справиться с последствиями наводнений, засух и других природных катаклизмов.

Межправительственная группа экспертов прогнозирует, что к 2050 году из-за изменения климата около 3% населения Земли будут вынуждены покинуть свои дома.