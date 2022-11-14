Париж и Лондон поставят общий заслон нелегальной миграции

Париж и Лондон поставят общий заслон нелегальной миграцииКомментарии
Франция и Великобритания усиливают сотрудничество с целью пресечь поток мигрантов, который не перестаёт расти, и активизировать борьбу с организующими их транспортировку преступными группировками.
Накануне, сообщили в британском правительстве, Ла-Манш пересекли рекордные с начала года 40 тысяч нелегалов, что значительно превосходит статистику предыдущих лет.
Согласно условиям подписанного в понедельник в Париже министрами внутренних дел двух стран соглашения, британская сторона выделит Франции в 2022-2023 годах72,2 миллиона евро, чтобы увеличить с 800 до 900 количество полицейских и жандармов на пляжах, откуда мигранты отправляются к британскому берегу.
Неправительственные организации не считают усиление мер безопасности решением проблемы. По их мнению, Лондону стоит направить больше ресурсов на оптимизацию своей системы обработки запросов на предоставление убежища.
Речь идёт об активизации обмена информацией между сторонами, обустройстве центров для мигрантов во Франции, усилении наблюдения за малыми судами в Ла-Манше и использовании для этих целей беспилотников. Будет также создана специальная группа по работе с гражданами Албании, пытающимися перебраться в Великобританию незаконным путем.