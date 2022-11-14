Париж и Лондон поставят общий заслон нелегальной миграции

Франция и Великобритания усиливают сотрудничество с целью пресечь поток мигрантов, который не перестаёт расти, и активизировать борьбу с организующими их транспортировку преступными группировками.

Накануне, сообщили в британском правительстве, Ла-Манш пересекли рекордные с начала года 40 тысяч нелегалов, что значительно превосходит статистику предыдущих лет.

Согласно условиям подписанного в понедельник в Париже министрами внутренних дел двух стран соглашения, британская сторона выделит Франции в 2022-2023 годах72,2 миллиона евро, чтобы увеличить с 800 до 900 количество полицейских и жандармов на пляжах, откуда мигранты отправляются к британскому берегу.

Думаю, что впервые у Франции и у Великобритании есть что занести в актив. Прежде всего, я имею в виду наблюдателей. Это означает, что на французской земле будут работать британские офицеры, рука об руку с французскими, чтобы перехватывать нелегальных мигрантов, когда те попытаются покинуть Францию Суэлла Браверман министр внутренних дел Великобритании

Неправительственные организации не считают усиление мер безопасности решением проблемы. По их мнению, Лондону стоит направить больше ресурсов на оптимизацию своей системы обработки запросов на предоставление убежища.

К сожалению, каждый раз, когда мы видим усиление мер безопасности, мы констатируем, что люди рискуют всё больше, что люди гибнут... Я действительно считаю, что мы должны сосредоточиться на предоставлении безопасного проезда, на предоставлении безопасных способов получения убежища, одним словом, на спасении жизней. Мы знаем, что в Кале очень много настоящих беженцев, нужно делать что-то, чтобы помочь им! Клэр Мозли основатель НКО Care4Calais

Речь идёт об активизации обмена информацией между сторонами, обустройстве центров для мигрантов во Франции, усилении наблюдения за малыми судами в Ла-Манше и использовании для этих целей беспилотников. Будет также создана специальная группа по работе с гражданами Албании, пытающимися перебраться в Великобританию незаконным путем.