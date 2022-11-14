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мир

Страны Евросоюза спорят из-за мигрантов

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  VINCENZO CIRCOSTA/AFP or licensors

Италия, Греция, Мальта и Кипр просят Брюссель пересмотреть механизм приема мигрантов. Речь, в частности, идет о том, чтобы возложить ответственность на страну под флагом которой зафрахтовано судно (как правило, НПО) спасающее нелегалов.

В Риме, Афинах, Валлетте и Никосии призвали срочно и всерьез обсудить вопросы координации спасательных операций в Средиземном море.

Проблемы, связанные с приемом мигрантов, нередко приводят к трениям между государствами Евросоюза. Так, между Францией и Италией разгорелся скандал из-за судна Оcean Viking, зафрахтованного французской неправительственной организацией SOS Mediterranee. 

Экипаж Оcean Viking спас более 230 нелегалов. В течение трех недель судно находилось в море, пока две страны спорили, кто возьмет нелегалов.

Париж обвинил Рим в негуманности за отказ принимать мигрантов в ближайшем (итальянском) порту. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила "недоумение агрессивной реакцией" Франции.

В итоге мигрантов высадили в Тулоне.

В конце ноября как ожидается состоится саммит министров внутренних дел 27 стран ЕС, где будет обсуждаться вопрос о высадке и переселении мигрантов.