English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Турция

Расследование теракта в Стамбуле

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Гвоздики на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Гвоздики на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле   -   Авторское право  Khalil Hamra/AP

По делу о теракте в центре Стамбула арестованы уже не менее 46 подозреваемых. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил в нападении повстанческую группировку "Рабочая партия Курдистана". Представители вооруженного движения, в свою очередь, отвергли обвинения в свой адрес.

Власти Турции утверждают, что по горячим следам арестовали исполнительницу теракта, гражданку Сирии.

Жертвами взрыва на улице Истикляль в воскресенье стали шесть человек, в том числе родители с детьми. Свыше 80 человек получили ранения, более половины уже выписаны из больниц.

Место трагедии посетил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. "Мы будем действовать в соответствии с нашими обязательствами, чтобы встречать туристов, гостей нашего города и местных жителей в более безопасном пространстве", — заявил он. 

В полиции заявляют, что проверены видеозаписи с 1200 камер видеонаблюдения. По данным следствия, подозреваемая в исполнении теракта попала в Турцию из Сирии нелегальным путем и получила инструкции из сирийского города Кобани, а другие задержанные готовили новые нападения.