Расследование теракта в Стамбуле

По делу о теракте в центре Стамбула арестованы уже не менее 46 подозреваемых. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил в нападении повстанческую группировку "Рабочая партия Курдистана". Представители вооруженного движения, в свою очередь, отвергли обвинения в свой адрес.

Власти Турции утверждают, что по горячим следам арестовали исполнительницу теракта, гражданку Сирии.

Жертвами взрыва на улице Истикляль в воскресенье стали шесть человек, в том числе родители с детьми. Свыше 80 человек получили ранения, более половины уже выписаны из больниц.

Место трагедии посетил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. "Мы будем действовать в соответствии с нашими обязательствами, чтобы встречать туристов, гостей нашего города и местных жителей в более безопасном пространстве", — заявил он.

В полиции заявляют, что проверены видеозаписи с 1200 камер видеонаблюдения. По данным следствия, подозреваемая в исполнении теракта попала в Турцию из Сирии нелегальным путем и получила инструкции из сирийского города Кобани, а другие задержанные готовили новые нападения.