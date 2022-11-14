Арест по делу о взрыве в Стамбуле

В Турции задержан подозреваемый в причастности ко взрыву в центре Стамбула, прогремевшему в минувшее воскресенье. Речь идет о человеке, который, как считается, оставил бомбу на улице Истикляль. Жертвами нападения стали по меньшей мере шесть человек, более восьмидесяти получили ранения. Власти Турции назвали произошедшее терактом.

Фуат Актай, вице-президент Турции: "На данный момент, основываясь на полученной нами информации мы полагаем, что в Стамбуле был совершен террористический акт. Бомбу взорвала женщина-злоумышленница".

Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сообщается, что следствие выясняет возможную причастность к теракту запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В настоящее время в больницах находятся более сорока пострадавших. Из них пять человек - в реанимации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал случившееся гнусным нападением и заявил, что виновные будут наказаны.