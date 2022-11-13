Второй тур президентских выборов в Словении

В Республике Словения проходит второй тур президентских выборов.

В борьбе за пост принимают участие: бывший глава МИД страны, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, придерживающаяся левоцентристских взглядов адвокат Наташа Пирц-Мусар.

По последним опросам общественного мнения, в гонке за президентское кресло лидирует Пирц-Мусар.

Новый глава государства вступит в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат действующего президента Словении Борута Пахора.