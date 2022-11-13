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Словения

Второй тур президентских выборов в Словении

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 Euronews
Наташа Пирц-Мусар
Наташа Пирц-Мусар   -   Авторское право  JURE MAKOVEC/AFP or licensors

В Республике Словения проходит второй тур президентских выборов. 

В борьбе за пост принимают участие: бывший глава МИД страны, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, придерживающаяся левоцентристских взглядов адвокат Наташа Пирц-Мусар.

По последним опросам общественного мнения, в гонке за президентское кресло лидирует Пирц-Мусар.

Новый глава государства вступит в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат действующего президента Словении Борута Пахора.