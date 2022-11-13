"Аллегория склонения": цифровая реставрация

В Италии приступили к восстановлению картины "Аллегория склонения" Артемизии Джентилески. Проект рассчитан на 6 месяцев.

Полотно, написанное в 17 веке, выполнено маслом на потолке галереи в музее Каза-Буонарроти во Флоренции. Сам же музей посвящён итальянскому скульптору Микеланджело.

Изначально на картине была изображена обнаженная женщина, однако 70 лет спустя нагой героине пририсовали вуаль, чтобы скрыть интимные части тела.

Элизабет Уикс работает над восстановлением картины:

"Мы начинаем диагностику картины фотографическим методом, он включает в себя использование различных источников света, таких как ультрафиолет, инфракрасные лучи, а также синий свет - это совершенно новая техника. Затем мы проведём рефлектографию. Итак, шаг за шагом мы сможем отделить различные слои картины. И, наконец, рентгеновские лучи, чтобы найти исходное изображение под слоями краски".

Задача команды реставраторов - отличить мазки Джентилески от добавлений другого художника. Полотно считается автопортретом.

Линда Фальконе, координатор проекта:

"Важно, что автор изображает на картине саму себя, потому что для женщины-художницы в то время было важно не только хорошо рисовать, но также уметь себя продавать. Как она поступает? Она делает себя главной героиней картины. Это возможность творить искусство, а также прославлять Микеланджело, помещая себя в центр этого полотна, она как бы соединяется с мастером, с Микеланджело, с Божественным".

Реставраторы не смогут удалить пририсованную девушке вуаль, поскольку риск повреждения картины очень высок. Однако команда создаст цифровое изображение оригинальной версии.

Его планируют показать уже в сентябре 2023 года. Посетители музея смогут наблюдать за ходом работы.