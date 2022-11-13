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Турция

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле унёс жизни шести человек

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков  & Euronews
Меры безопасности в Стамбуле после взрыва на улице Истикляль
Меры безопасности в Стамбуле после взрыва на улице Истикляль   -   Авторское право  Francisco Seco/AP

В результате взрыва в центре Стамбула погибли по меньшей мере 6 человек, более 80 получили ранения. Прокуратура Турции называет наиболее вероятной версию о теракте. Взрыв прогремел посреди оживлённой торговой улицы Истикляль. По предварительным данным, детонировала бомба, заложенная в оставленной на скамейке сумке.

На данный момент, по словам губернатора, поступающие свидетельства указывают на террористический акт. Согласно первым выводам, свою роль в этом сыграла женщина.
Реджеп Эрдоган
президент Турции

После взрыва улица Истикляль и прилегающие районы были оцеплены. В Стамбуле усилены меры безопасности. Кроме того власти запретили публиковать детальную информацию об обстоятельствах произошедшего и о ходе расследования, а также вести трансляции с места событий. 

Сервис NetBlocks зафиксировал после этого трудности с доступом к социальным сетям из Турции, а также к популярным мессенджерам.