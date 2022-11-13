Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула, есть погибшие и раненые

ОБНОВЛЕНИЕ: Число погибших выросло до 5 человек, раненых не менее 36, сообщают местные СМИ. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как террористический акт.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль. Сообщается, что взрыв устроил террорист-смертник.

К месту происшествия направлены десятки машин скорой помощи и полиции. Район оцеплен спецслужбами.