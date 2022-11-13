Биньямин Нетаньяху формирует новое правительство Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог официально поручил лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху сформировать правительственной коалицию по итогам состоявшихся досрочных парламентских выборов.

Согласно закону, на это дается 28 дней, с возможностью продления срока на две недели.

"Хочу поблагодарить 64 депутатов Кнессета, которые высказались в поддержку моей кандидатуры. Мы сделаем все возможное, чтобы с помощью всевышнего создать стабильное правительство. Успешное и ответственное правительство, работающее с учетом интересов всех граждан страны без исключения", — заявил Биньямин Нетаньяху.

Ультраправые союзники Нетаньяху рассчитывают на ключевые должности в новом правительстве: Итамар Бен-Гвир хочет занять пост министра безопасности, ответственного за работу полиции, а Бецалель Смотрич намерен стать министром обороны.

Наблюдатели отмечают, что крен вправо в Израиле приведет к широкомасштабным последствиям в вопросах урегулирования палестино-израильского конфликта.