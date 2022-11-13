COP27: переговоры о финансировании и компенсациях

По оценкам ООН, сегодня миру нужен триллион долларов, чтобы справляться с последствиями климатических изменений. Об этом рассказал специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин

На конференции ООН по климату COP27 в Египте страны пытаются договориться о мерах по сокращению вредных выбросов в атмосферу

Министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад отметила: "В понедельник текст соглашения рассмотрят на высоком уровне . И Египет выполнит свою связующую роль, чтобы продвигать эту повестку дальше и сокращать разрыв между развитыми и развивающимися странами. Но это зависит от всех нас".

Впервые богатые страны согласились подробно обсудить вопрос предоставления компенсации государствам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата.

Пакистан, выступающий в роли сопредседателя COP27, требует удвоения финансирования для развивающихся стран. Ущерб от недавних катастрофических наводнений в Пакистане составил не менее 30 млрд долларов.

А такие страны как Мальдивы и вовсе могут исчезнуть, если не получат необходимое содействие. Сегодня более 80% процентов территории Мальдивской Республики лежит на высоте менее одного метра над уровнем моря.

Министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна говорит: " Для Мальдив очень важно следить за переговорами об убытках и ущербе. Уже было много дискуссий на эту тему. Сначала такой повестки дня даже не было" .

Но пока, по оценкам ООН, 80% финансирования программ в области климата в развивающихся странах покрывается бюджетами самих государств.

Специальный посланник США по климатическим вопросам Джон Керри заявил, что США полностью поддерживает глобальные усилия, направленные на решение проблемы потерь и ущерба.