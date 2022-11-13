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мир

COP27: переговоры о финансировании и компенсациях

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Участники конференции пытаются договориться о финансировании проектов.
Участники конференции пытаются договориться о финансировании проектов.   -   Авторское право  AP Photo

По оценкам ООН, сегодня миру нужен триллион долларов, чтобы справляться с последствиями климатических изменений. Об этом рассказал специальный посланник ООН по финансированию Повестки в области устойчивого развития до 2030 года Мухаммед Мухиддин

На конференции ООН по климату COP27 в Египте страны пытаются договориться о мерах по сокращению вредных выбросов в атмосферу 

Министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад отметила: "В понедельник текст соглашения рассмотрят на высоком уровне . И Египет выполнит свою связующую  роль, чтобы продвигать эту повестку дальше и сокращать разрыв между развитыми и развивающимися странами. Но это зависит от всех нас". 

Впервые богатые страны согласились подробно обсудить вопрос предоставления компенсации государствам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата. 

Пакистан, выступающий  в роли сопредседателя COP27, требует удвоения финансирования для развивающихся стран. Ущерб от недавних катастрофических наводнений в Пакистане составил не менее 30 млрд долларов. 

А такие страны как Мальдивы и вовсе могут исчезнуть, если не получат необходимое содействие. Сегодня более 80% процентов территории Мальдивской Республики лежит на высоте менее одного метра над уровнем моря.

Министр окружающей среды Мальдивской республики Аминат Шауна говорит: " Для Мальдив очень важно следить за переговорами об убытках и ущербе. Уже было много дискуссий на эту тему. Сначала такой повестки дня даже не было" . 

Но пока, по оценкам ООН, 80% финансирования программ в области климата в развивающихся странах покрывается бюджетами самих государств. 

Специальный посланник США по климатическим вопросам Джон Керри заявил, что США полностью поддерживает глобальные усилия, направленные на решение проблемы потерь и ущерба.