Лидеры США и Китая проведут переговоры на полях саммита G20

В понедельник на полях саммита стран G20 в Индонезии запланированы переговоры лидеров США и КНР.

В преддверие встречи глава Белого дома Джо Байден заявил, что хочет изложить свои приоритеты и намерения и услышать то же самое от председатель КНР Си Цзиньпина.

Лидеры обсудят ряд региональных и глобальных вопросов, включая Тайвань.

"Я знаю Си Цзиньпина, с ним я провел больше времени чем с каким-либо другим мировым лидером. Я его хорошо знаю. Он меня тоже. У нас очень мало недопонимания. Нам лишь нужно понять где проходят красные линии , что именно для каждого из нас является самым важным в течении последующих двух лет", — сказал американский лидер.

Ранее Джо Байден сообщил, что намерен надавить на Си Цзиньпина, чтобы пресечь агрессивное поведение Северной Кореи. В воскресенье США, Япония и Южная Корея договорились координировать свои действия.

В Белом доме отмечают, что США и Китай вовлечены в жесткую конкуренцию, но она не должна переходить в конфликт или конфронтацию.