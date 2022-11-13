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мир

Саммит АСЕАН без совместного заявления

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 Ирина Шелудкова
Председательство перешло к Индонезии
Председательство перешло к Индонезии   -   Авторское право  AP Photo

Восточноазиатский саммит в Пномпене завершился без принятия совместного заявления. Лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсуждали вопросы расширения регионального сотрудничества. 

Президент Джо Байден заявил, что новое соглашение между США и блоком станет важным шагом для для решения самых серьезных проблем современности. По словам Байдена, Вашингтон вкладывает в это партнерство ресурсы ,а не только слова. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что совместное заявление стран —участниц Восточноазиатского саммита согласовать не удалось из-за позиции США по войне в Украине. Лавров также обвинил США и НАТО в попытке милитаризовать азиатско-тихоокеанский регион.

В ходе церемонии закрытия премьер-министр Камбоджи Хун Сен передал пост председателя регионального блока президенту Индонезии Джоко Видодо. Индонезийский лидер заявил, что блок, состоящий из десяти стран региона и восьми государств-партнеров, должен предотвратить превращение текущей геополитической динамики в еще одну холодную войну в регионе.