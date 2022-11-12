Взрыв бензовоза в Нигерии

По меньшей мере 12 человек погибло в результате взрыва автоцистерны с бензином на одной из главных дорого северо-центральной области Нигерии в штате Коги.

Представитель полиции сообщил, что у бензовоза отказали тормоза, и он столкнулся с машиной, перегородившим шоссе. Автоцистерна "раздавила машины на пути", и "12 человек сгорели заживо". Дорога оцеплена, сотрудники службы безопасности дорожного движения работают над опознанием жертв.

Коги - одно из самых опасных мест в стране. В сентябре в подобной аварии погибло более 10 человек.