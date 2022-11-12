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мир

Взрыв бензовоза в Нигерии

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 Euronews
Взрыв бензовоза в Нигерии
Взрыв бензовоза в Нигерии   -   Авторское право  Odogun Samuel Olugbenga/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

По меньшей мере 12 человек погибло в результате взрыва автоцистерны с бензином на одной из главных дорого северо-центральной области Нигерии в штате Коги. 

Представитель полиции сообщил, что у бензовоза отказали тормоза, и он столкнулся с машиной, перегородившим шоссе. Автоцистерна "раздавила машины на пути", и "12 человек сгорели заживо". Дорога оцеплена, сотрудники службы безопасности дорожного движения работают над опознанием жертв. 

Коги - одно из самых опасных мест в стране. В сентябре в подобной аварии погибло более 10 человек.