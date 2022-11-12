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Франция

Франция: обрушение домов в Лилле

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 Кнарик Хачатрян
Обрушение домов в Лилле на севере Франции
Обрушение домов в Лилле на севере Франции   -   Авторское право  Hadi Mizban/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Два дома обрушились в субботу утром во французском Лилле. Один человек числится пропавшим без вести. Одного раненого достали из-под завалов. Начато расследование. 

Худшего удалось избежать благодаря своевременному предупреждению местного жителя. Люди из домов на улице Пьера Моруа в центре города были эвакуированы ночью после того, как мужчина, вернувшийся с ночной прогулки, увидел трещины в конструкции и сообщил об этом в службы экстренной помощи.

Обвал произошёл утром до открытия магазинов и скопления пешеходов.