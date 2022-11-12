Франция: обрушение домов в Лилле

Два дома обрушились в субботу утром во французском Лилле. Один человек числится пропавшим без вести. Одного раненого достали из-под завалов. Начато расследование.

Худшего удалось избежать благодаря своевременному предупреждению местного жителя. Люди из домов на улице Пьера Моруа в центре города были эвакуированы ночью после того, как мужчина, вернувшийся с ночной прогулки, увидел трещины в конструкции и сообщил об этом в службы экстренной помощи.

Обвал произошёл утром до открытия магазинов и скопления пешеходов.