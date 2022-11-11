Минторг США перестал считать Россию страной с рыночной экономикой. Этот статус был присвоен РФ в односторонне порядке со стороны США в 2002 году. Признание экономики "рыночной" помогло России позднее вступить во Всемирную торговую организацию, членство в которой значительно упрощает внешнеторговые операции.

В заявлении американского ведомства говорится, что оно выявило "широкое вмешательство" российского правительства в национальную экономику. Это дает Соединенным Штатам право "использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка", вызванных этим вмешательством.

Чем конкретно чревато такое решение Минторга США?

В списке стран с "нерыночными экономиками" - в основном бывшие республики СССР. Россия стала 12-й в этом ряду, где числятся страны, правительства которых слишком очевидно вмешиваются в регулирование внутреннего рынка: в числе прочих в этом списке также находятся Китай и Вьетнам, а из постсоветских стран в нём по сей день остались Беларусь, три кавказских государства, все республики Средней Азии (за исключением Казахстана) и Молдова.

Статус "рыночной экономики" важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин. Согласно американскому законодательству, в рамках "Акта о торговых тарифах" от 1930 года положения закона позволяют выплачивать антидемпинговые и компенсационные пошлины, собранные с импортёров, отечественным производителям, пострадавшим от иностранного демпинга и субсидий. Согласно закону, в списке для определения рыночного статуса экономики значатся шесть критериев:

степень конвертируемости валюты иностранного государства, степень, в которой уровень зарплаты в стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, степень, в которой государство обеспечивает деятельность совместных предприятий или другие формы инвестиций, степень государственной собственности или контроля над средствами производства, степень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска, другие соответствующие факторы, которые уполномоченный орган сочтет необходимыми.

Если США применяют против любой страны с рыночной экономикой антидемпинговые меры, то она может попробовать доказать, что торгует на конкурентных основаниях, и отстаивать свои позиции согласно международным торговым правилам. Это значит, что российские экспортеры, против которых вводились антидемпинговые меры, до сих пор могли обжаловать действия властей США.

Как заявили в МИД РФ, Россия пока не собирается покидать ВТО. И это несмотря на то, что с начала войны в Украине к руководству Всемирной торговой организации уже обратились 14 стран с просьбой о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле, предусмотренного регламентом ВТО.

На лишение России статуса рыночной экономики отреагировал и Кремль, где считают, что подобные действия наносят вред, прежде всего, глобальным экономическим связям и дестабилизируют глобальные рынки. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти действия - лишь "один из шагов в продолжение деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации мировых экономических рынков".

В то же время, не стоит забывать, что доля России в мировой торговле сводится, в лучшем случае, к нескольким процентам, причём, в основном, за счёт экспорта природных ресурсов (углеводородов, леса, злаков и органических удобрений). Стабильность именно этих потоков экспорта пытается защитить Кремль в ходе переговоров и ультимативных заявлений на фоне войны в Украине.