Европа отметила День перемирия

В Европе отмечают День перемирия – годовщину завершения Первой мировой войны. 11 ноября 1918 в Компьене было подписано соглашение между странами Антанты и Германией о прекращении боевых действий.

Во Франции главным мероприятием этого дня стало возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата в Париже. Церемония у Триумфальной арки на Елисейских полях по традиции проходила при участии ветеранов войн, бывших и нынешних государственных деятелей, а также президента Эммануэля Макрона

В Бельгии в этом году в День перемирия отмечают также столетие захоронения Неизвестного солдата у Колонны Конгресса в Брюсселе. Во время возложения цветов в присутствии короля Филиппа у мемориала установили одну из урн с землёй, собранной на могилах павших в Первой мировой войне в разных частях страны, отсылая к аналогичной церемонии 1922 г.

В Лондоне ко Дню перемирия приурочили первый после реставрации бой Биг-Бена. Главный колокол британской столицы молчал пять лет. В 11 утра он пробил 11 раз. С этого момента по все стране были объявлены две минуты молчания в память о павших в Первой мировой и других войнах.