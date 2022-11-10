Биржевые индексы подскочили на фоне статистики из США

Торги на фондовом рынке в Европе в четверг завершились ростом индексов: британский FTSE 100 поднялся более чем на 1%, немецкий DAX — на 3,51%, французский CAC 40 прибавил около 2%.

Европейские биржи отреагировали на новости из США. Торги на Уолл-стрит открылись резким ростом ключевых котировок на данных о замедлении инфляции в США, которые могут повлиять на денежено-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 2,3%, S&P 500 вырос почти на 3%, а Nasdaq прибавил около 5%.

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении, в сентябре данный показатель составил 8,2%.