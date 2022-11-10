English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Бизнес

Биржевые индексы подскочили на фоне статистики из США

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Котировки растут на данных о замедлении инфляции в США
Котировки растут на данных о замедлении инфляции в США   -   Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Торги на фондовом рынке в Европе в четверг завершились ростом индексов: британский FTSE 100 поднялся более чем на 1%, немецкий DAX — на 3,51%, французский CAC 40 прибавил около 2%. 

Европейские биржи отреагировали на новости из США. Торги на Уолл-стрит открылись резким ростом ключевых котировок на данных о замедлении инфляции в США, которые могут повлиять на денежено-кредитную политику Федеральной резервной системы. 

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 2,3%, S&P 500 вырос почти на 3%, а Nasdaq прибавил около 5%.

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении, в сентябре данный показатель составил 8,2%.