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США

Флорида снова готовится встречать ураган

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 Euronews
Ураган "Николь" бушует у атлантического побережья Флориды
Ураган "Николь" бушует у атлантического побережья Флориды   -   Авторское право  Rebecca Blackwell/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Флорида снова готовится к встрече со стихией, редкому явлению для ноября.

Ураган "Николь" бушует у атлантического побережья штата.

Из-за плохой погоды уже были приостановлены авиарейсы и закрыты тематические парки, были отданы распоряжения об эвакуации, включая резиденцию бывшего президента Дональда Трампа "Мар-а-Лаго".

"Николь" станет первым ураганом, который обрушится на США в столь поздний период сезона за последние 40 лет.