Флорида снова готовится встречать ураган

Флорида снова готовится встречать ураганКомментарии
Euronews
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Флорида снова готовится к встрече со стихией, редкому явлению для ноября.
Ураган "Николь" бушует у атлантического побережья штата.
Из-за плохой погоды уже были приостановлены авиарейсы и закрыты тематические парки, были отданы распоряжения об эвакуации, включая резиденцию бывшего президента Дональда Трампа "Мар-а-Лаго".
"Николь" станет первым ураганом, который обрушится на США в столь поздний период сезона за последние 40 лет.