Флорида снова готовится встречать ураган

Флорида снова готовится к встрече со стихией, редкому явлению для ноября.

Ураган "Николь" бушует у атлантического побережья штата.

Из-за плохой погоды уже были приостановлены авиарейсы и закрыты тематические парки, были отданы распоряжения об эвакуации, включая резиденцию бывшего президента Дональда Трампа "Мар-а-Лаго".

"Николь" станет первым ураганом, который обрушится на США в столь поздний период сезона за последние 40 лет.