Еврокомиссия предлагает ввести новый стандарт для транспортных средств

Еврокомиссия предлагает ввести новый стандарт для автомобилей Евро-7, который должен уменьшить объёмы вредных выбросов и будет будут применяться не только к легковому транспорту, но и к грузовикам и автобусам.

Евросоюз намерен к 2035 году запретить продажу новых транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, но на дорогах вплоть до 2050 года еще останутся такие автомобили, загрязняющие воздух.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил :

"Наше предложение действительно изменит ситуацию, так как в 2035 году благодаря Евро-7 выборы легковых автомобилей сократятся на 35% по сравнению с тем у нас есть сегодня с Евро-6. Для тяжелого транспорта эта цифра еще выше — 50%, для нас это существенное изменение".

Но Европейская ассоциация автопроизводителей скептически отнеслась к предложению Брюсселя. По мнению профессионалов отрасли действующие стандарты уже являются жесткими, а нововведение только увеличит стоимость автомобилей. В компании Ford of Europe заявили, что сектору следует сосредоточиться на полном переходе к электромобилям вместо того, чтобы отвлекать ресурсы на "вчерашние технологии".