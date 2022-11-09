Первая отставка в новом правительстве Великобритании

Первая отставка в новом правительстве ВеликобританииКомментарии
Первая отставка в кабинете министров нового британского премьера Риши Сунака.
Министр без портфеля Гэвин Уильямсон покидает правительство после обвинений в неподобающем обращении с коллегами. Его подозревают в оскорблениях и угрозах в адрес бывшего главного партийного организатора тори Венди Мортон, а также в давлении на однопартийцев.
В Твиттере Уильямсон сообщил, что извинился перед коллегой, которой отправлял оскорбительные сообщения, но другие обвинения отвергает.
_"Как вам известно, в настоящий момент идет рассмотрение жалоб, поданных против меня из-за текстовых сообщений, которые я отправлял коллеге. Я сотрудничаю с отвечающими за проведение расследования и принес _извинения лицу, получившему от меня сообщения", - написал министр.
В отдельном твите Уильямсон отметил, что покидает правительство без выходного пособия.
Уильямсон занимал пост министра обороны в кабинете Терезы Мэй и был министром образования в правительстве ушедшего в этом году в отставку Бориса Джонсона.
Риши Сунак, возглавивший правительство всего две недели назад, поддержал решение Уильямсона, отметив, что понимает причины, по которым оно было принято.