В США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирают весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также губернаторов и руководителей местных органов власти. Итоги голосования могут привести к серьезным изменениям в расстановке сил. Республиканцы борются за то, чтобы вернуть себе контроль над Палатой представителей и Сенатом. Сейчас Конгресс полностью контролируется демократами - однопартийцами Джо Байдена.

В связи с перспективой масштабных побед республиканцев президент до последнего момента проводил кампанию, призывая демократов прийти на участки для голосования. Потеря обеих палат нанесет ущерб его политической программе в оставшиеся два года президентства.

Предшественник Байдена Дональд Трамп также вел активную кампанию по обеспечению поддержки кандидатов от республиканцев. Он считает, что Республиканская партия с высокой долей вероятности добьется "большого успеха" на промежуточных выборах. Ранее он многозначительно намекал, что объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году. Окончательные результаты сегодняшнего голосования должны стать известны через несколько дней.