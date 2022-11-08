Энергосистема под ударом: "Единственное решение — децентрализация"

МККК и украинские власти на местах спешат организовать отапливаемые убежища, чтобы подготовиться к наступлению зимы в условиях непрекращающихся российских ударов по энергосистеме страны.

В интервью телеканалу Euronews замминистра инфраструктуры Украины Александра Азархина заявила, что власти сосредоточены на развертывании систем ПВО:

"Мы работаем над подготовкой объектов и над тем, чтобы быть более устойчивыми к любого рода нападениям. Конечно, есть возможность организовывать так называемую пассивную оборону, но этого всегда недостаточно. И мы понимаем, что если у России будет больше новых возможностей, нового оружия, например, дронов, предоставленных Ираном, то это создаст для нас больше проблем.

Единственное решение, которое у нас есть сегодня — децентрализация всего процесса, находить все возможные способы для поддержки городов, для поддержки критической инфраструктуры.

Откровенно говоря, большинство украинцев ищут решения, которые позволят им быть независимыми и более эффективно расходовать энергию в своем доме" .

Министр выразила надежду, что страна проявит изобретательность и сможет восстановить все утерянные возможности и призывает поддерживать Украину.

Сегодня правительство работает над поиском решений для антикризисных мер и во многом опирается на содействие волонтеров и предприятий.