Экономика РФ: "Отгородиться от влияния санкций невозможно"

Восстановление экономики РФ займет больше времени, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в опубликованном докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Во время выступления в Госдуме Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на структурную трансформацию могут потребоваться годы, а негативный сценарий прогноза становится все реальнее.

"Беспрецедентные санкции меняют географию импорта и экспорта. Разорваны многие старые внешние экономические связи. Все это требует появления новых. Экономика проходит через период глубокой структурной трансформации. <...> Санкционное давление усиливается, задевает и наших партнеров в других странах. Санкции очень мощные, их влияние на российскую и на мировую экономику преуменьшать не следует. Отгородиться от их влияния будет невозможно", — сказала Эльвира Набиуллина.

Сокращение ВВП РФ по итогам текущего году составит около 3,5%

На этом фоне российские СМИ сообщают, что в нынешнем году в два раза (до 60%) выросло число компаний, которые не будут выплачивать сотрудникам новогоднюю премию.