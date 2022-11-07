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Россия

"Красный день календаря"

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 Вероника Доваль
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции   -   Авторское право  кадр из сюжета AP

Коммунисты в Москве 7 ноября по традиции отпраздновали "красный день календаря" и провели на Красной площади акцию, приуроченную к 105-ой годовщине Октябрьской революции, возложив цветы к мавзолею Ленина. Несмотря на то, что эта дата в России давно перестала быть праздником, многие россияне по-прежнему считают ее очень важной. Некоторые даже говорят о возможной новой революции.

"Это мой самый любимый праздник. Мне очень многое дает 7 ноября. Я и женился 7-го ноября и квартиру получил на 7-е ноября. Это для меня самый большой праздник. Я его всегда отмечаю", - рассказывает этот москвич.

"Сейчас вот очень интересно, возвращаешься к истории. И вот в связи с нашими событиями пытаешься понять, а что же было тогда? Люди же тоже воевали и Революцию устраивали. Мы очень близки сейчас к тому времени 17-го года. И я думаю, что все то же самое - неоправданное. Для кого-то это плохо, для кого-то та же самая эмиграция, когда люди уехали и не вернулись. Сейчас точно также народ эмигрирует, опять в ту же самую Турцию. Раньше уезжали в Стамбул на пароходе, сейчас на самолете летят в Анталью, все очень похоже. И все это режим кровавый. Очень много было людей, которые пострадали. В принципе, все то же самое происходит у нас сейчас".

Вопрос: "Вы считаете, что революция новая возможна?"

"Я думаю, она очень возможна, только кто ее возглавит? И какие они интересы преследуют? Но явно не народные! Народ ее не возглавит!", - считает эта женщина.

"Это было лучшее в российской истории. Потому что, наконец-то, бедные стали людьми. А богатые приравнялись к бедным. В итоге мы вернулись к тому же времени. Опять богатые и бедные. Хоть Воладимира Ильича проси: "Поднимайся, Владимир Ильич!", - говорит эта москвичка.