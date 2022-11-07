"Потери есть, идут тяжелые бои": Военная прокуратура проверит данные о гибели морпехов из Приморья

Глава Приморского края Олег Кожемяко в ответ на обращение военнослужащих 155-йотдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота пишет, что "потери приморцев значительно преувеличены", однако обращение "компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации" власти региона все же направили.

В письме морпехов, в котором они напрямую обращаются к Кожемяко, говорится о "непонятном наступлении" на Павловку (Донецкая область) и серьезных потерях среди личного состава.

"В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада", - жалуются военнослужащие, отмечая, что реальные потери командование скрывает, "боясь ответственности".

Бойцы просят прислать независимую комиссию "для срочного разбора".

В Приморье не исключили, что обращение к Кожемяко могло быть "вбросом со стороны противника – украинских спецслужб". В понедельник губернатор опубликовал в своем телеграм-канале видео, где говорит, что удалось связаться с командирами морпехов на передовой, "которые в боях с самого начала операции".

"Наступаем жестко"

"Потери есть, идут тяжелые бои", - говорит Кожемяко в видеозаписи.

В тексте под видео приводится цитата: "Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие".

"Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!" - отмечается в сообщении в телеграм-канале приморского губернатора.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков косвенно подтвердил подлинность обращения морпехов, отметив, что ситуация в Павловке "скажем очень мягко, не совсем позитивная". При этом, упоминая о больших потерях, военкор пишет, что "еще в марте такое происходило по всему фронту", называя Павловку в нынешних условиях ведения войны "реальной аномалией".

При этом Сладков считает "преждевременным" применение в комментарии властей Приморья таких терминов и определений, как "якобы большие потери", и "вброс украинских спецслужб".

В сводках Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации в районе Павловки говорится лишь, что были отражены атаки российских войск, которые пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить село и выйти к Угледару.