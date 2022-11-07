English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

"Потери есть, идут тяжелые бои": Военная прокуратура проверит данные о гибели морпехов из Приморья

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Российские военные в Украине. Иллюстративное фото
Российские военные в Украине. Иллюстративное фото   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/AP

Глава Приморского края Олег Кожемяко в ответ на обращение военнослужащих 155-йотдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота пишет, что "потери приморцев значительно преувеличены", однако обращение "компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации" власти региона все же направили.

В письме морпехов, в котором они напрямую обращаются к Кожемяко, говорится о "непонятном наступлении" на Павловку (Донецкая область) и серьезных потерях среди личного состава.

"В результате "тщательно" спланированного наступления "великими полководцами" мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, раненными и пропавшими без вести. 50 процентов техники. Это только наша бригада", - жалуются военнослужащие, отмечая, что реальные потери командование скрывает, "боясь ответственности".

Бойцы просят прислать независимую комиссию "для срочного разбора".

В Приморье не исключили, что обращение к Кожемяко могло быть "вбросом со стороны противника – украинских спецслужб". В понедельник губернатор опубликовал в своем телеграм-канале видео, где говорит, что удалось связаться с командирами морпехов на передовой, "которые в боях с самого начала операции".

"Наступаем жестко"

"Потери есть, идут тяжелые бои", - говорит Кожемяко в видеозаписи.

В тексте под видео приводится цитата: "Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие"

"Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!" - отмечается в сообщении в телеграм-канале приморского губернатора.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков косвенно подтвердил подлинность обращения морпехов, отметив, что ситуация в Павловке "скажем очень мягко, не совсем позитивная". При этом, упоминая о больших потерях, военкор пишет, что "еще в марте такое происходило по всему фронту", называя Павловку в нынешних условиях ведения войны "реальной аномалией".

При этом Сладков считает "преждевременным" применение в комментарии властей Приморья таких терминов и определений, как "якобы большие потери", и "вброс украинских спецслужб".

В сводках Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации в районе Павловки говорится лишь, что были отражены атаки российских войск, которые пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы захватить село и выйти к Угледару.