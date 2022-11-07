В Украину прибыли системы NASAMS и ASPIDE

Министр обороны Украины Алексей Резников Украины сообщил, что в страну прибыли системы ПВО NASAMS и ASPIDE и поблагодарил Норвегию, Испанию и США. По его словам, это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает небо более безопасным.

В Кремле отказались комментировать статью в американской газете The Washington Post о том, что Белый дом якобы просит правительство Украины публично продемонстрировать готовность к началу переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Нам нечего сказать по этой публикации. Очень много уток публикуют англо-саксонские газеты. Но мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой тому, чтобы достигать своей цели на переговорах. Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киев было кодифицировано, то есть превращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной".

Между тем в результате российских ударов повреждена почти половина энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве без доступа к электричеству остаются сотни тысяч домов. Рассматривается возможность эвакуации около трех миллионов человек в случае полного блэкаута. По всей стране вводятся веерные отключения для стабилизации работы энергосистемы.