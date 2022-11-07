Судну с мигрантами разрешили войти в порт Катании

Судно Geo Barents под норвежским флагом прибыло в Катанию в воскресенье днем. На его борту - 572 мигранта. Они ликовали, когда судно вошло в порт, и сотрудники Красного Креста доставили еду и воду.

Несовершеннолетним, а также семьям с детьми и людям с проблемами со здоровьем позже разрешили высадиться, но все другие пока остались на борту.

Лючия Бланко Сото из организации "Врачи без границ" - заместитель координатора проекта:

"На данный момент остаются люди, которым не разрешили сойти на берег, и мы не знаем, что будет дальше. Мы не получали никаких дальнейших указаний на этот счёт".

В субботу вечером итальянские власти разрешил судну Humanity 1, которым управляет немецкая поисково-спасательная организация, войти в порт Катании, но также ограничили число тех, кому разрешено высадиться.

Двухнедельное правительство итальянского премьера Джорджи Мелони отказало в разрешении бросить якорь четырём судам гуманитарных организацией, работающим в центральном Средиземноморье, которые спасали терпящих бедствие мигрантов. Исключение делается только в том случае, если ситуация будет признана форс-мажорной.