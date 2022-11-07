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Спорт

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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 Ирина Шелудкова
Жеребьевка прошла в Швейцарии
Жеребьевка прошла в Швейцарии   -   Авторское право  Laurent Gillieron/' KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

Определились все участники стыковых матчей за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки пары выглядят следующим образом: 

«Лейпциг» - «Манчестер Сити»; 

 «Брюгге» - «Бенфика»; 

 «Ливерпуль» - «Реал»;

«Милан» - «Тоттенхэм»;

 «Айнтрахт» - «Наполи»; 

 «Боруссия» - «Челси»; 

 «Интер» - «Порту»;

«ПСЖ» - «Бавария».

Первые матчи пройдут 14 и 15, 21 и 22 февраля, а ответные -  7 и 8, 14 и 15 марта.