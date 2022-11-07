Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФАКомментарии
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Определились все участники стыковых матчей за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
По итогам жеребьевки пары выглядят следующим образом:
«Лейпциг» - «Манчестер Сити»;
«Брюгге» - «Бенфика»;
«Ливерпуль» - «Реал»;
«Милан» - «Тоттенхэм»;
«Айнтрахт» - «Наполи»;
«Боруссия» - «Челси»;
«Интер» - «Порту»;
«ПСЖ» - «Бавария».
Первые матчи пройдут 14 и 15, 21 и 22 февраля, а ответные - 7 и 8, 14 и 15 марта.