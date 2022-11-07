Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Определились все участники стыковых матчей за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки пары выглядят следующим образом:

«Лейпциг» - «Манчестер Сити»;

«Брюгге» - «Бенфика»;

«Ливерпуль» - «Реал»;

«Милан» - «Тоттенхэм»;

«Айнтрахт» - «Наполи»;

«Боруссия» - «Челси»;

«Интер» - «Порту»;

«ПСЖ» - «Бавария».

Первые матчи пройдут 14 и 15, 21 и 22 февраля, а ответные - 7 и 8, 14 и 15 марта.