32 тонны марихуаны изъяты в Испании

Гражданская гвардия Испании объявила в субботу об изъятии рекордного количества марихуаны: 32 тонны наркотика были обнаружены на разных стадиях обработки, в том числе уже упакованные для продаж в Испании, Нидерландах, Германии и Бельгии.

"Operacion Jardines" (Операция "Сады") прошла 27 октября в Толедо, Сьюдад-Реаль, Валенсии и Астурии.Задержаны 20 человек, 9 мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.