Москва: в память о параде 1941-го

Исторические инсталляции выставлены на Красной площади в Москве в память о параде 1941 года, во время которого солдаты Красной Армии маршировали мимо стен Кремля прямо на фронт, чтобы сражаться с немецко-фашистскими войсками во время Отечественной войны.

Среди экспонатов - советская военная техника, на экранах транслируется видеопоказ парада 7 ноября 1941 года, а члены исторического клуба облачились в военную форму времен Второй мировой войны.