English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Москва: в память о параде 1941-го

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве
Реконструкция парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве   -   Авторское право  euronews

Исторические инсталляции выставлены на Красной площади в Москве в память о параде 1941 года, во время которого солдаты Красной Армии маршировали мимо стен Кремля прямо на фронт, чтобы сражаться с немецко-фашистскими войсками во время Отечественной войны. 

Среди экспонатов - советская военная техника, на экранах транслируется видеопоказ парада 7 ноября 1941 года, а члены исторического клуба облачились в военную форму времен Второй мировой войны.