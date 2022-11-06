На юге Италии разбился вертолёт

Вертолёт, пропавший без вести в северной части Апулии на юге Италии, был обнаружен разбившимся в сельской местности Кастель-Пагано-ди-Априсена провинции Фоджа. Погибли все находившиеся на его борту 7 человек: двое пилотов, врач скорой помощи и четверо членов семьи словенских туристов.

Словенцы собиралсиь вернуться в Фоджу днём ранее, но из--за плохой погоды отложили свой отъезд. А врач, работавших на островах Тремити, возвращался домой после смены - из-за шторма он решил воспользоваться вертолётом, а не морскаой переправой.

Вертолет компании "Алидауина" вылетел в 9:20 утра с островов Тремити в сторону Фоджи.