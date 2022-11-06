Турнир в Баку: ни дня без золотой медали для национальной сборной

Третий день турнира Большого шлема по дзюдо в Баку принёс новые победы сборной принимающей страны.

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев стал героем дня, завоевав в весовой категории до 100 кг еще одну золотую медаль для национальной сборной и подтвердив тем самым её невероятный результат в Баку.

Козырем Коцоева в поединке с сербом Александаром Куколем стала отличная работа ног, что отметили не только специалисты, но и многочисленные поклонники. Награду победителю вручил Генеральный секретарь Олимпийского Комитета Азербайджана Азер Алиев.

Очень сильно мотивировало. Когда я только выходил, я сразу почувствовал эту атмосферу: у меня не было права проигрывать, особенно в день 50-летия азербайджанского дзюдо. Я очень рад, что у меня получилось завоевать золото сегодня Зелим Коцоев азербайджанский дзюдоист

Все три дня турнира Большого шлема в Баку в спортивном комплексе, где проходили соревнования, было много детей. Одному из юных болельщиков, пришедшему поддержать кумира, выпал огромный шанс. Восьмилетний Мухаммед Шахвердили сразился с бывшим чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр, азербайджанским дзюдоистом Саидом Моллаеи в финальном блоке заключительного дня.

Его тренером стал никто иной, как олимпийский чемпион 2008 года, вице-президент Азербайджанской федерации дзюдо Эльнур Мамедли. Публика смогла насладится замечательным зрелищем, отпраздновав таким образом 50-летие национальной федерации дзюдо.

В весе до 78 кг у женщин итальянка Алиса Белланди доказала, что находится на пике спортивной формы после неудачного для неё чемпионата мира. Фантастическая комбинация приёмов принесла ей золото. Медаль высшего достоинства ей вручил Искандер Хачича - спортивный директор Международной федерации дзюдо.

Здесь царила замечательная атмосфера: люди искренне болели за спортсменов, здесь любят дзюдо. Это действительно здорово - фотографироваться и давать интервью, многие хотели сделать со мной селфи, это круто! Алиса Белланди итальянская дзюдоистка

В категории до 90 кг шведский ветеран Маркус Найман снова с успехом выступил на турнире Большого шлема, одолев серба Неманью Майдова благодаря фантастической подножке.Награду он получил из рук Влада Маринеску - генерального директора Междунроднйо федерации дзюдо.

В весе более 78 кг Милица Забич принесла в копилку Сербии единственное золото на этом турнире. В финале она победила бразильскую дзюдоистку Рошель Нуньес, выступающую за Португалию. Медаль победительнице вручила член Исполнительного Комитета Международной федерации Лиза Аллан.

В весе свыше 100 кг Темур Рахимов из Таджикистана завоевал свою первую золотую медаль на турнире Большого шлема, продемонстрировав прекрасное дзюдо в финальном поединке против узбека Алишера Юсупова. Церемонию награждения провёл главный судейский директор Международной федерации Ки-Юнг Чон.

Все три дня соревнований в Баку азербайджанской сборной удалось завоевать золото. Так что празднование 50-летия национальной федерации оказалось весьма успешным, наполнив гордостью спортсменов и болельщиков.