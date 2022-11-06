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Куба

Чемпионат мира по котейлям

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 Euronews
На родине "Мохито" и "Дайкири" очень серьёзно относятся к коктейльному искусству
На родине "Мохито" и "Дайкири" очень серьёзно относятся к коктейльному искусству   -   Авторское право  Ismael Francisco/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

69-й коктейльный чемпионат стартовал на Кубе: на курорте Варадеро под Гаваной собрались бармены из более чем 60 стран мира.

Соревнования на родине "Мохито" и "Дайкири" проводятся перед началом пика туристического сезона. В этом году чемпионат стал первым после пандемии. Так что его называют и символом восстановления после кризиса, и знаком того, что несмотря на санкции США, Кубу не удалось изолировать — что особо отметил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус, который пришёл на открытие чемпионата.

С начала этого года Кубу уже посетили около миллиона иностранных туристов, а всего ожидают чуть менее двух миллионов. Это вдвое меньше гостей, чем остров принимал до пандемии коронавируса.