Тунисцы просят найти тела своих родных

Тысячи демонстрантов вышли на очередную акцию протеста в тунисском Зарзисе, одном из пунктов отправки нелегальных мигрантов в Европу. Они требуют информацию о 12 пропавших без вести в море полтора месяца назад.

Демонстранты хотят, чтобы власти провели надлежащее расследование и сообщили им его результаты. Они просят власти Туниса отреагировать на случившееся и сделать всё возможное, чтобы вернуть людям тела их родных для захоронения.