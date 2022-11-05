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Тунис

Тунисцы просят найти тела своих родных

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 Кнарик Хачатрян
Акция протеста в Тунисе
Акция протеста в Тунисе   -   Авторское право  Fathi NASRI / AFP

Тысячи демонстрантов вышли на очередную акцию протеста в тунисском Зарзисе, одном из пунктов отправки нелегальных мигрантов в Европу. Они требуют информацию о 12 пропавших без вести в море полтора месяца назад. 

Демонстранты хотят, чтобы власти провели надлежащее расследование и сообщили им его результаты. Они просят власти Туниса отреагировать на случившееся и сделать всё возможное, чтобы вернуть людям тела их родных для захоронения.