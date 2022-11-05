Антивоенная демонстрация в Риме

Около 50 тысяч человек приняли участие в мирной демонстрации в центре Рима. Участники марша призывали остановить вооружение Украины. По их словам, несколько месяцев активных поставок западного оружия Киеву не предотвратили эскалацию, а наоборот, лишь способствовали разжиганию и затягиванию конфликта, что оказывает негативное влияние и на европейские страны.

"Те, кто считают оружие решением — не пацифисты. А те, кто говорит о мире, не может одновременно говорить о вооружении и военных расходах".

"Я уверена, что любое оружие — это инструмент массового поражения и быстро приведёт нас к краху человечества. Возможно, это и утопический способ мышления, но я уверена, что отказываться от переговоров ещё более рискованно".

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности отправить новую большую партию оружия и снаряжения. Министры иностранных дел "Большой семёрки" в пятницу также пообещали продолжать полномасштабную поддержку Украины.

В то же время некоторые политики, в том числе экс-премьер Джузеппе Конте, заявляют, что Риму следует активизировать переговорный процесс.