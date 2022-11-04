Путин разрешил мобилизовывать уголовников и подписал закон о добровольческих формированиях

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал два закона, касающиеся службы в армии по мобилизации.

Согласно одному из них, на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие преступления. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В законе указаны исключения, когда призыв на военную службу лиц с непогашенной судимостью невозможен, в частности осужденных за захват заложников, госизмену, шпионаж и т.д.

Вторым законом определяется статус добровольцев, порядок денежного содержания и другие вопросы. Добровольческие формирования будут содействовать "выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ", говорится в документе.

На добровольцев будет распространяться статус военнослужащих по контракту. В случае гибели семья погибшего получит единовременное пособие в размере 3 млн рублей.

Возложив в пятницу утром цветы к памятнику Минину и Пожарскому (в РФ 4 ноября отмечается День народного единства), Путин пообщался на Красной площади с волонтерами, работающими в зоне боевых действий.

По словам российского президента в ходе мобилизации в ряды ВС РФ было набрано 318 тысяч человек.

"У нас 318 уже тысяч мобилизованных. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", - сказал Путин, отметив, что 49 тысяч уже отправлены в Украину.

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, число отправленных на войну мобилизованных почти вдвое больше – 82 тысячи.

Не менее ста набранных в ходе мобилизации граждан уже погибли, в тылу или на фронте, пишет "Новая газета. Европа".

Издание "Медиазона" подсчитало, что реальное число мобилизованных на войну с соседней страной к середине октября составило "как минимум 492 тысячи человек".