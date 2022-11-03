Елена Зеленская: "Смотрите Euronews, это первый шаг к исцелению"

Первая леди Украины Елена Зеленская находится в центре внимания Веб-саммита в Лиссабоне, где она снова обратилась к международным компаниям с призывом помочь в восстановлении ее страны. На встрече с прессой она ответила на вопросы Euronews.

Euronews: "У Euronews много русских поклонников и большая русская аудитория. Что бы вы хотели сказать этим российским гражданам?"

Первая леди Украины Елена Зеленская: "Я могу честно сказать, что нам очень тяжело разговаривать с россиянами. Можно коротко сказать - смотрите Euronews, не смотрите Russia Today, не смотрите "Первый канал", не смотрите канал "Россия". И это уже первый шаг к исцелению".

Елена Зеленская, которая в среду встречалась с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, также говорила об Илоне Маске и твите, в котором он предложил мир в обмен на территорию. Она сказала, что надеется, что это была "случайная ошибка", и добавила, что украинский народ восхищается той помощью, которую он оказал военным усилиям ее страны, предоставив им доступ к спутниковой широкополосной связи Starlink.