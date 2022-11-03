Пожизненный срок для стрелка из Паркленда

Пожизненный срок для стрелка из ПарклендаКомментарии
Euronews
Авторское право Amy Beth Bennett/ South Florida Sun Sentinel 2022-
Суд Флориды приговорил устроившего стрельбу в школе Паркленда к пожизненному заключению без права на условно досрочное освобождение.
Ранее коллегия присяжных не смогла вынести единогласное решение о смертной казни для подсудимого, что вызвало гнев родственников жертв.
14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас, в результате которой погибли 17 человек.