English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Пожизненный срок для стрелка из Паркленда

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Николас Круз на заседании суда
Николас Круз на заседании суда   -   Авторское право  Amy Beth Bennett/ South Florida Sun Sentinel 2022

Суд Флориды приговорил устроившего стрельбу в школе Паркленда к пожизненному заключению без права на условно досрочное освобождение.

Ранее коллегия присяжных не смогла вынести единогласное решение о смертной казни для подсудимого, что вызвало гнев родственников жертв.

14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас, в результате которой погибли 17 человек.