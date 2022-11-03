Пожизненный срок для стрелка из Паркленда

Суд Флориды приговорил устроившего стрельбу в школе Паркленда к пожизненному заключению без права на условно досрочное освобождение.

Ранее коллегия присяжных не смогла вынести единогласное решение о смертной казни для подсудимого, что вызвало гнев родственников жертв.

14 февраля 2018 года 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас, в результате которой погибли 17 человек.